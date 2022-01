Muere la estrella de rock Meat Loaf

El mánager, con la anuencia de la familia, da a conocer el deceso del artista, quien deja de existir a los 74 años de edad

Por: Edel Osuna

Derivado de las complicaciones por Covid-19, uno de los máximos exponentes mundiales de rock, Meat Loaf, murió a los 74 años de edad, en Nashville Tennessee.

La noticia la dio a conocer su mánager, Michael Greene, con la anuencia de su familia, que también la dio a conocer a través de la cuenta oficial del Facebook, quien señaló que Michael Lee Aday, nombre real del cantante, se había registrado el 20 de enero.

En el comunicado, se lee: "Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Desde su corazón hasta sus almas... ¡nunca dejen de rockear!", indicó Green.

Asimismo, en la cuenta oficial de la red social se indicó que la viuda Deborah y sus hijas Pearl y Amanda le acompañaban al momento de su muerte.

Al inicio, no se dieron a conocer las causas del deceso de Meat Loaf; sin embargo, el portal de noticias TMZ señaló que murió por complicaciones del coronavirus.

TRAYECTORIA

Michael Lee Aday nace en Dallas, Texas, un 27 de septiembre de 1947, adoptó como nombre artístico Meat Loaf de un apodo de la infancia, y tuvo una carrera musical envidiable, por más de seis décadas.

Fue también compositor y actor, que durante toda su trayectoria llegó a vender 100 millones de álbumes en todo el mundo, algunos de los cuales se siguen vendiendo, además de haber participado en la pantalla grande y en diversos programas de televisión.

También fue ganador de preseas, entre ellos el Grammy a Mejor Interpretación Vocal de Rock, por la melodía I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That).