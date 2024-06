Muere Johnny Canales a los 77 años, famoso por su frase "You go it, Take it away".

El mundo del espectáculo se ha conmocionado con la noticia de la muerte de Johnny Canales, a los 77 años de edad, famoso por su célebre frase 'You go it, Take it away'.

A través de la página de Facebook de El Show de Johnny y Nora Canales, se informó el deceso del famoso conductor de música texana. "Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de Johnny Canales", sin que hasta el momento se revele la causa de su muerte.; sin embargo, a en mayo se informó que estaba bastante delicado de salud.

"Era más que un esposo, padre, presentador de televisión, músico y animador muy querido; fue un faro de esperanza y alegría para innumerables personas. Su carisma contagioso y su dedicación a promover la música y la cultura latina dejaron una gran huella en el mundo. El espíritu de Johnny continuará viviendo a través de las innumerables vidas que tocó y el legado que construyó.

En la publicación, los familiares de la legendaria figura del programa "The Johnny Canales Show" agradecieron las palabras amables y el amor durante estos momentos de dolor por los que atraviesan.

"Por favor, mantengan a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones. Recuérdenlo no con tristeza, sino con la alegría y la pasión que siempre trajo a nuestras vidas".

¿QUIÉN ERA JOHNNY CANALES?

Juan José Canales era el verdadero nombre de Johnny Canales, quien nació en 1947. Era cantante de música texana y se hizo popular por su programa "The Johnny Canales Show".

Fue impulsor de la carrera artística de muchos famosos, entre ellos Selena, cuando apenas tenía 13 años.

Apenas hace unos meses su esposa Nora informó sobre su delicado estado de salud.