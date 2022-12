Muere Georgia Holt, madre de Cher, a los 96 años

La famosa recurrió a su cuenta de Twitter para escribir un breve mensaje en el que dio a conocer la noticia: "Mamá se fue", escribió junto a un emoji de cara triste.

Cher reveló a principios de septiembre que la mujer de 96 años había sido internada en un nosocomio por una neumonía que padecía.

"Mamá estuvo enferma. Ella acaba de salir del hospital. Ella tenía neumonía", escribió la famosa, quien luego aseguró que Holt "estaba mejorando".

Tras la confirmación del fallecimiento de su madre, la intérprete de "Believe" recibió miles de comentario de parte de sus fanáticos.

Georgia Holt fue una de las cantantes más aclamadas de su época. Inició su carrera artística en 1950.

Además de cantante, Holt era actriz y modelo. A lo largo de su carrera apareció en diversas películas como "Grounds for Marriage", "A Life of Her Own", "Lovely to Look At", "Watch the Birdie" y "Lovely to Look At".

Desde algunos años Holt decidió alejarse de los medios; su última aparición fue el reality "RuPaul's Drag Race", en 2014 como jurado.