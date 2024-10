Muere Frank Fritz, del programa “Cazadores de Tesoros”

Tenía 60 años de edad; al momento de su deceso estuvo rodeado de su familia, así como de su compañero de television, Mike Wolfe

Por: Edel Osuna

La noche de este martes 1 de octubre, el conductor del programa de television Cazadores de Tesoros (American Pickers), Frank Fritz, dejó de existir a los 60 años de edad.

Al momento de su fallecimiento, Fritz estuvo rodeado por su familia, así como por su amigo y compañero de aventuras en televisión, Mike Wolfe, quien compartió la noticia de su deceso a través de su cuenta de Instagram, en la que escribió un emotive mensaje.

“Con el corazón roto que comparto con todos ustedes que Frank falleció anoche. Conozco a Frank por más de la mitad de mi vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. Frank tenía una manera de llegar a los corazones de tantos solo siendo él mismo”.

Expuso que Frank soñaba conque compartirían la cabina de la camioneta de carga ante millones de telespectadores, quienes esperaban sus aventuras.

“Antes del espectáculo despegaríamos juntos a lugares que nunca supimos que existían sin destino en mente y sólo la pasión compartida por descubrir algo interesante e histórico”.

Le dice que compartieron numerosos viajes, y recorrido cientos de millas, por lo que se sentía bendecido de haber estado a su lado cuando hizo el viaje sin retorno.

“Te quiero, amigo y te voy a extrañar mucho. Sé que estás en un lugar mejor”, finalizó Wolfe.

De acuerdo con el representante de Frank Fritz, perdió al vida a causa de un derrame cerebral que hacía años había sufrido, además de padecer por décadas la enfermedad de Crohn, que se caracteriza por al inflamación del aparato digestivo), lo que deterioró a largo plazo su salud.

Al momento de su muerte, el fallecido conductor de Cazadores de Tesoros, estuvo en un un centro de cuidados de Quad Cities, ubicado en la frontera de Iowa e Illinois, donde falleció rodeado de sus seres queridos y amigos, entre ellos Mike.

Frank Fritz salió del programa en 2021, luego de varios probelas de salud, por lo que decidió tomarse un descanso.

El progarma Cazadores de Tesoros, conducido por Mike Wolfe y Frank Fritz, se caracterizó por los viajes que ambos realizaban por Estados Unidos abordo de una vagoneta Mercedes-Benz Sprinter, donde llevaban los “tesoros” (antigüedades y objetos de colección) que compraban.

La primera occasion que se emitió fue el 18 de enero de 2010 y desde entonces cuenta con 21 temporadas.

Descanse en paz, Frank Fritz.