Muere exvocalista de Iron Maiden

Paul Di'Anno, el primer vocalista de Iron Maiden, falleció este 21 de octubre de 2024 a los 66 años en su hogar en Salisbury, Reino Unido, así lo anunció su familia en un comunicado.

Fue una figura fundamental en los primeros años de la banda, participando en la creación de los álbumes "Iron Maiden" (1980) y "Killers" (1981), que sentaron las bases del sonido del heavy metal británico. Tras su salida en 1981, fue reemplazado por Bruce Dickinson.

Luego de dejar Iron Maiden, Di'Anno continuó desarrollando una carrera prolífica, liderando bandas como Battlezone y Killers, además de lanzar múltiples proyectos como solista.

Paul Di'Anno, entrentó varias situaciones de salud en los últimos años, incluidos problemas graves en las piernas que lo llevaron a someterse a múltiples cirugías y tratamiento médico prolongado. En 2022, recibió tratamiento en Croacia para mejorar su movilidad y salud general.

Iron Maiden emitió un comunicado lamentando profundamente su muerte y resaltando su enorme contribución a la banda, así como su impacto perdurable en la evolución del heavy metal.

Pese a las graves complicaciones de salud que enfrentó, Di'Anno siguió comprometido con la música, realizando conciertos hasta poco antes de su fallecimiento. Con su partida, el mundo pierde a una figura legendaria cuya influencia dejó una marca indeleble en la historia de la música.

BANDA IRON MAIDEN

Iron Maiden es una banda británica de heavy metal, formada en 1975 por el bajista y principal compositor Steve Harris. Son conocidos por ser pioneros en el género del metal y por su estilo distintivo, que combina guitarras rápidas, letras épicas y temáticas mitológicas, históricas o literarias.

Algunos de sus álbumes más emblemáticos incluyen The Number of the Beast (1982), Powerslave (1984) y Seventh Son of a Seventh Son (1988). Entre sus canciones más famosas están "The Trooper", "Run to the Hills", "Fear of the Dark" y "Hallowed Be Thy Name".

Además de su música, Iron Maiden también es reconocida por su icónica mascota, Eddie, que ha aparecido en casi todas sus portadas de álbumes y conciertos.