Muere el músico Phil Spector

EL PASADO DE SPECTOR

El músico nació un 26 de diciembre de 1939 en el seno de una familia judía en El Bronx, Nueva York; sin embargo, a raíz del suicidio de su padre, su madre se muda con su familia a Los Ángeles.

En 1950 forma parte del grupo The Teddy Bears como guitarrista y compositor y desde allí no pararía; llegó a producir para The Beatles, The Ramones y Tina Turner.

Además, es creador (1960) del muro de sonido, una técnica a base de varias capas de grabación que le daban profundidad a la música.

DE MÚSICO A ASESINO

El 3 de febrero de 2003, el cuerpo sin vida de la actriz Lana Clarkson fue encontrado en Pyrenees Castle, Alhambra, California; tenía 40 años de edad. Estaba en una silla y tenía un balazo en la boca.

Era un histrión incipiente que en ocasiones trabajaba como mesera; Spector fue inculpado por el crimen; sin embargo, declaró a una revista que había sido suicidio, ya que ella había besado la pistola.

El juicio contra Phil Spector inició en marzo de 2007 y para permanecer en libertad, el productor pagó una fianza de un millón de dólares; además, el juez permitió que las sesiones fueran transmitidas por televisión.

Sin embargo, el juicio fue declarado nulo, ya que los jurados no pudieron emitir un veredicto; no obstante, el proceso se repitió para 2008, sin cámaras y con otro juez y en 2009, el jurado lo declaró culpable de homicidio y sentenciado a 19 años de prisión.

Y es que, de acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía, anteriormente Spector había tenido un comportamiento agresivo, al amenazar con un arma a 5 mujeres, que al final no interpusieron denuncia.