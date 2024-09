Muere el legendario actor James Earl Jones; tenía 93 años

Hollywood está de luto, ya que este lunes 9 de septiembre se reportó el fallecimiento de un gran actor, el legendario James Earl Jones, quien tenía 93 años de edad.

El histrión, quien se inmortalizó al dar su voz a "Darth Vader", en Star Wars, una de las películas más taquilleras de la historia, y a "Mufasa", en El Rey León, dejó de existir la mañana de este día, mientras estaba en casa, ubicada en el condado de Dutchess, en Nueva York.

Aunque se dio a conocer la noticia, dada a conocer por Deadline, representantes de Jones, no se dieron a conocer las causas de su muerte, por lo que se está a la espera de que la familia las revele.

Aunque fue reconocido en la pantalla grande, en La Meca del Cine, trabajó en teatro, donde también era considerado una estrella; además, acumuló premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, toda una trayectoria.

Asimismo, la Acedemia de Artes en Hollywood le hizo acreedor al Óscar honorífico, por su destacado paso por el mundo del celuloide.

