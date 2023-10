Muere "Chandler" estrella de la serie "Friends"

Matthew Perry, actor de la serie de televisión d elos 90's, "Friends", fue encontrado sin vida en su residencia de Los Ángeles, sin embargo, no se han establecido las causas reales de su muerte.

Perry, de 54 años de edad, fue conocido por su papel como Chandler Bing, en la exitosa serie, las autoridades aún no ha determinado los motivos del deceso, al parecer pudo haber sido provocado por un paro cardiaco, pero también se maneja la versión que pudo haber sufrido un accidente en el jacuzzi.

Algo que si dejaron en claro las autoridades, fue la ausencia de sustancias ilegales en el sitio.

LA CARRERA DE MATHEW PERRY

El actor obtuvo su primer papel dentro del drama "240-Robert" en 1979, posteriormente trabajó en algunos papeles secundarios en programas como "Charles In Charge", "Silver Spoons" y "The Tracey Ullman Show".

En 1988, Perry aún estando en la escuela secundaria, logró su primer papel en el mundo del cine, para la película "A Night in the Life of Jimmy Reardon", donde trabajó al lado del actor River Phoenix. Cuando la película se estrenó, en ese mismo año, Mathew, fue protagonista de la comedia "Second Chances" (que más tarde fue rebautizada como "Boys Will Be Boys"), la trama trataba sobre un hombre que muere y regresa a la Tierra para ser mentor de su yo más joven, el cual era interpretado por Perry.

Esta serie no logró encontrar audiencia, sin embargo, Perry continuó consiguiendo papeles más destacados en proyectos como "Growing Pains", "Who's The Boss" y "Beverly Hills, 90210".

Después, 1994, la gran oportunidad llegó para el actor y todo el elenco de la serie "Friends", con la que su carrera llegó a la cúspide, en ella interpretaba al divertido y sarcástico Chandler Bing.

Este papel sirvió para ser nominado a importantes premios y reconocimientos de la actuación en televisión.