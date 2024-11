Muere Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance

Ahora el rock viste de negro no nada más por ser un color emblemático del género, sino porque uno de sus exponentes fue encontrado sin vida en su casa.

Quien dejó de existir este viernes 29 de noviembre fue Bob Bryar, de 44 años de edad y baterista de la banda My Chemical Romance, quien formó parte de la agrupación de 2004 a 2010.

De acuerdo con el portal TMZ, Bob Bryar fue encontrado sin vida dentro de su casa, en Tennessee, por lo que las autoridades han abierto una investigación.

Inicialmente se comentó que no se sospecha de asesinato u otro crimen, por lo que las causas de su deceso están bajo indagatoria.

Se informó que el cadáver de Bryar fue encontrado el martes y la última ocasión que fue visto con vida fue el 4 de noviembre; además, la casa estaba intacta, ya que estaban todos sus instrumentos de música y otras pertenencias.

Por otra parte, autoridades del Servicio de Control de Animales informaron que, tras el hallazgo, fueron retirados dos perros.

¿QUIÉN FUE BOB BRYAR?

Antes que nada, My Chemical Romance se formó en 2001 en Estados Unidos y Bob Bryar se unió a la alineación tres años después, reemplazando a Matt Pelissier, tras el lanzamiento del álbum Three Cheers for Sweet Revenge.

Los géneros en que incursionó la banda fueron: rock, rock alternativo, punk, pop punk, emo, post-hardcore, garage rock, garage punk y balada.

Además, participó en diversas producciones, como en The Black Parade, de 2006, que fue uno de los más icónicos del grupo.

También participó como compositor en Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010); sin embargo, salió de My Chemical Romance en 2010, antes del lanzamiento.

Tras su salida, Bob Bryar colaboró con varias bandas y, años después, se retiró de la industria para dedicarse al sector inmobiliario.

Además, se enfocó en actividades filantrópicas, como apoyando refugios y organizaciones de rescate animal.

No obstante, el músico enfrentaba lapsos de lucha emocional, y llegó a decir públicamente que, desde su separación de la banda, en varias ocasiones había tenido pensamientos suicidas.

Aunque ya se conoció la muerte de Bob Bryar, hasta el momento los miembros de My Chemical Romance no se han pronunciado al respecto.