Muere Alex Casademunt, ex concursante de Operación Triunfo

Los primeros informes apuntaban que el cantante conducía su motocicleta, pero autoridades informaron que el accidente se produjo cuando el cantante conducía un vehículo de turismo, en el que no llevaba pasaje.

Alejandro Casademunt González nació en Vilassar, España. Trabajaba como técnico en electrodomésticos cuando vio un anuncio para la primera edición de Operación Triunfo, entre 2001 y 2002, en la que se apuntó, quedando en décimo lugar.

En esa edición coincidió con artistas como Chenoa, David Bisbal, Natalia Rodríguez y David Bustamante, con quien grabó el tema Dos hombres y un destino, quienes han expresado su dolor por la muerte de su amigo.

Casademunt formó parte del grupo Fórmula Abierta, con los también participantes de Operación Triunfo, Geno, Javián y Mireia, con los que grabó el popular tema Te quiero más.

En 2003 inició su carrera como solista con el álbum Inquietudes, y el tema Jugándome la vida entera, alcanzó los primeros lugares de popularidad.

Fue también colaborador de programas de televisión como Los Lunnis, y Mira quién baila, así como de Crónicas Marcianas. Su faceta como actor fue en series de televisión como La sopa boba.

Un sinfín de éxitos y colaboraciones en programas de televisión marcaron la vida del cantante, quien a partir del 2016 colaboró en el programa Hora Punta y volvió a los escenarios con Fórmula Abierta, que en la segunda edición tenía como integrantes a Javián, Alex y Tesa Bodi.

David Bisbal escribió en sus redes sociales sobre la muerte de su excompañero. "Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Igualmente, Chenoa publicó un emotivo mensaje para su amigo: "Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Alex, todo mi cariño familia, amigos, mis compañeros".