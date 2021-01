Muere abuelita de "Malcolm el de en medio"

Leachman llegó a Nueva York en 1947, donde trabajó como modelo y estudió actuación. Tiempo después se le presentó la oportunidad de trabajar en Broadway. En 1948 participó en Sundown Beach y en 1949 fue llamada para actuar en el musical South Pacific.

De 1970 a 1975 participó en la serie de comedia The Mary Tyler Moore Show, por la que ganó un Premio Emmy a la Mejor Actriz de Comedia; en 1975 participó en la serie de televisión, Phyllis, en la cual durante 2 temporadas participó en 48 episodios, haciéndola acreedora al Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia. Fue también ganadora de un Óscar como Mejor Actriz de Reparto en la película The Last Picture Show.

En el año 2000 inició la serie de TV, Malcolm el de en medio, donde dio vida a la abuela de Francis, Reese, Malcolm y Dewy. La madre de Lois y suegra de Hal, Ida Welker, no era el prototipo de una abuela tradicional, sino todo lo contrario, era una mujer controladora, antagonista, codiciosa y manipuladora, pero en el fondo tenía un gran amor por su familia. Con ese personaje, Cloris Leachman se afianzó como una de las actrices de comedia favoritas del público.