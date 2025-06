Muere abuela de Ariana Grande a los 99 años de edad

Como muchos saben, Ariana Grande es una reconocida actriz y cantante que se ha ganado el corazón de millones de personas gracias a su talento mostrado en diversos proyectos, siendo el más reciente su participación en la cinta Wicked.

Sin embargo, ahora la artista y su familia se han vestido de luto al anunciar la muerte de Marjorie "Nonna" Grande, la abuela de la cantante, a la edad de 99 años.

PANORAMA

Por medio de las redes sociales de la artista, fue que sus fans se enteraron del fallecimiento de su abuela, quién fue un pilar importante en la vida y carrera de la artista.

Aunque no se especificaron cuáles fueron las causas de su fallecimiento, Joan Grande afirmó que falleció en paz.

"Marjorie (Nonna) Grande falleció en paz en su hogar y estuvo rodeada de su familia y seres queridos durante cada momento de sus últimas semanas. Les agradecemos su amor, apoyo y respeto por nuestra privacidad mientras lloramos y celebramos su hermosa y extraordinaria vida".

Quien también mandó mensaje fue el hermano de Ariana, Frankie, quien publicó en sus redes sociales. "Siempre me llamaste la niña de tus ojos, Nonna, y siempre has sido la mía. Mi mejor amiga. Mi refugio. Te amo infinitamente, mi dulce Nonna. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Tengo el corazón destrozado, pero siento que me cuidas, ya muy orgullosa de todo lo que he hecho y de todo lo que está por venir".

UN PILAR EN LA VIDA DE ARIANA GRANDE

La abuela de Ariana Grande no solo fue un gran pilar en su vida y carrera, también fue una gran inspiración para ella, pues incluso se puede escuchar a Nonna dando consejos sobre romances en introducción de "Bloodline", incluida en el álbum de Grande de 2019, "Thank U, Next".

Así mismo, la propia Nonna se sumó al álbum "Eternal Sunshine", con el tema "Ordinary Things", recién el año pasado.