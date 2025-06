Morrissey regresa a México: Conoce las fechas y cuándo será la preventa de boletos

Después de una larga espera, Morrissey vuelve a pisar suelo mexicano y no de cualquier manera. El exlíder de The Smiths se presentará en el Palacio de los Deportes y en el Auditorio Telmex de Guadalajara, como parte de una esperada gira internacional que también lo llevará a otros países de América Latina.

Esta gira marca su retorno a los escenarios tras las cancelaciones de 2024, cuando problemas de salud lo obligaron a suspender varias fechas, incluida su gira por Latinoamérica. Con renovada energía y fechas confirmadas, el británico vuelve a escena y México será una de sus paradas clave.

El repertorio promete ser una montaña rusa emocional: una combinación de himnos de The Smith con lo más destacado de su carrera como solista. Las letras, fieles a su estilo, tocarán temas de amor, pérdida, identidad y crítica social.

Los fans mexicanos podrán corear clásicos como "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead" o "First of the Gang to Die" en lo que se perfila como una noche inolvidable y llena de nostalgia.

FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE MORRISSEY EN MÉXICO

Ciudad de México, Palacio de los Deportes – 31 de octubre

Guadalajara, Auditorio Telmex – 4 de noviembre

¿CUÁNDO SERÁ LA PREVENTA DE BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS DE MORRISSEY?

La preventa Banamex será este próximo jueves 12 de junio, a partir de las 11:00 horas, horario de la Ciudad de México. Mientras que la venta general se llevará a cabo el 13 de junio, a través de Ticketmaster y puntos de venta autorizados.

UNA GIRA CON ESCALA EN AMÉRICA LATINA

Morrissey arrancará su tour en septiembre en Canadá, continuará por Estados Unidos y llegará a América Latina en noviembre. Además de México, visitará Argentina, Brasil, Chile y Perú, para luego cerrar el tramo en enero de 2026 con una última ronda por el país estadounidense.

Con más de cuatro décadas en la música, Morrissey no solo ha sido una figura clave en la evolución del pop británico, sino también un activista vocal por los derechos de los animales.

En 2024 fue reconocido con el Premio Social Vanguard por su labor en esta causa, sumando otro logro a una carrera premiada que incluye un Ivor Novello por su contribución a la música.

México no es una parada más, pues el vínculo entre Morrissey y sus fans mexicanos es profundo, casi espiritual. Este reencuentro es más que un concierto: es una oportunidad de reconectar con una leyenda cuya música ha sido banda sonora de generaciones.