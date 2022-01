Mon Laferte llora la muerte de su exnovio César Ceja

El productor habría sido en quien se inspirara la cantante para componer el tema "Tu falta de querer", una de las más exitosas en el repertorio de Laferte.

Ceja, también conocido como "El Chino", trabajó con varios artistas, como Alejandra Guzmán, Paty Cantú, Ana Torroja, Benny Ibarra y participó en las últimas producciones de Alejandro Fernández, quienes han publicado mensajes en sus redes sociales donde lamentan el fallecimiento de su amigo.

Mon Laferte compartió una fotografía antigua en la que aparece Ceja cuando eran novios, cuando compartían momentos en pareja y disfrutaban crear música juntos.

"Me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también", escribió.

"Aunque ya no estés, siempre te voy a querer y cada 2 de mayo te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas. Te amo chinito, descansa en paz", decía el emotivo mensaje.

Algunos de los temas que habría creado inspirada en su amor por el producto están "Tu falta de querer", "Si tú me quisieras", "Tormento", de su disco titulado Mon Laferte Vol. 1, que salió en 2015.

Aún se desconocen las causas del fallecimiento del querido y exitoso productor, pues hace apenas unos días continuaba subiendo publicaciones en sus redes sociales, donde se le veía feliz al lado de su novia, Citla Caceres.