Michelle Rodríguez fue portada de revista; pierde peso y ahora los internautas le reclaman congruencia

Hace meses, la famosa actriz y conductora de televisión, Michelle Rodríguez, se convirtió en portada de la revista Marie Claire; sin embargo, ahora es blanco del descrédito por parte de los internautas, quienes le reclaman por su pérdida de peso.

Y es que Michelle recientemente perdió peso y los usuarios de redes sociales la tacharon de incongruente, puesto que se había caracterizado por hablar contra la "gordofobia" que priva en redes sociales y el espectáculo, lo que señalaba era un tipo de violencia hacia las personas de talla grande.

Estos señalamientos incluyen burlas, marginación, rechazo, prejuicio y estereotipo hacia quienes sus cuerpos no encajan en los estándares de belleza, algo que Michelle Rodríguez ha vivido en su trayectoria,

En ese contexto, la famosa participó en el podcast de Jéssica Fernández García, Más allá de la rosa, en el que la actriz habló sobre la violencia que ha padecido desde que fue portada de Marie Claire.

Aunque cuenta con amplia trayectoria artística, algunas personas afirmaron que llegó a la portada sólo por su peso, y la acusaron de normalizar padecimientos que se relacionan con el exceso de peso.

Sin embargo, Michelle siempre ha defendido a quienes no llenan los estereotipos, pero enfocada al amor propio que deben sentir las personas hacia sí mismas, así como a no hablar de otros cuerpos, pues no es correcto.

AHORA SEÑALAN A MICHELLE EN REDES POR VERSE DELGADA

Recientemente, la actriz publicó en sus redes sociales fotografías en las que luce con menos peso, lo que la volvió el centro de las críticas, pues la acusan de no tenerse amor propio al cambiar su imagen, y también la acusaron de no aceptarse tal cual, llevándola a perder peso.

En tanto, otros indicaron justificó su delgadez con la salud, y dijeron que lucía mejor antes de verse menos gruesa: "Se que es por salud, pero la neta se veía más bonita rellenita", "No te amabas como decías", y "Para mí era un mega referente de autoestima y la aceptación al cuerpo tal como es, bueno ese era el discurso".

Pese a la dureza de las críticas, Michelle Rodríguez ha estado en silencio, pero no hace falta, pues quienes realmente la admiran por su trabajo y forma de ser son sus defensores de quienes la atacan.