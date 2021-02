Michel Renaud que terminó con Danilo Carrera por tóxico

Los protagonistas de la telenovela Quererlo Todo, Danilo Carrera y Michelle Reanud confirmaron su ruptura, pero no habían dado detalles que fue lo que puso fin a su noviazgo.

Desde hace varias semanas se había dado el rompimiento entre ellos, pero hicieron una tregua de continuar compartiendo fotos juntos para fingir ser la pareja perfecta y después salir a decir al público "Decidimos separarnos, pero nos amaremos para siempre", pero la realidad es que la verdad salió a la luz.

Michelle reveló que la razón fue por que ella tenía las intenciones de volver a ser madre y Danilo no tenía las intenciones de formar una familia.

Pero su amiga expresó que ya no se soportaban, por que el actor tenía una actitud soberbia, prepotente y grosera, además de querer ser muy competitivo con ella, ya que no soportaba que le cayeran propuestas de trabajo y a él no.

Por el momento la pareja continuará en las grabaciones del melodrama que se transmite por televisa, y que llevan una relación cordial pero ya cada quien por diferentes caminos.

Pone en venta anillo

Michel Renaud compartió en sus redes sociales un anillo de compromiso, esto luego de anunciar su rompimiento con Danilo Carrera, utilizó cuenta para publicar una imagen de una preciosa sortija con un mensaje.

"Hombres románticos vendo un anillo de compromiso para quien se anime dar el siguiente paso, a quien le interese mándenme un mensaje privado", escribió la actriz.

La situación causó polémica, por ello aclaró que la joya no le pertenecía a ella, sino a un amigo y que le estaba ayudando a venderlo.