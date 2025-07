Michael Madsen muere a los 67 años: estas fueron sus películas más memorables

El mundo del cine está de luto. Esta mañana se confirmó que Michael Madsen, uno de los actores más emblemáticos del cine independiente estadounidense y frecuente colaborador de Quentin Tarantino, falleció este jueves 3 de julio a los 67 años, según confirmó su publicista Liz Rodríguez.

De acuerdo con los reportes, la Policía del condado de Los Ángeles acudió a su domicilio en Malibú tras recibir una llamada a los servicios de emergencia.

MICHAEL MADSEN MUERE A LOS 67 AÑOS

Esta mañana encontraron al actor inconsciente en su domicilio y posteriormente fue declarado muerto en el lugar. Aunque la causa oficial aún no ha sido determinada, Rodríguez indicó a CNN que Madsen sufrió un paro cardíaco. Las autoridades no sospechan de un acto criminal.

"Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos", expresaron sus representantes, Susan Ferris y Ron Smith (de Bohemia Entertainment), junto con Rodríguez, en un comunicado conjunto.

¿QUIÉN FUE MICHAEL MADSEN?

Nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, Madsen se consolidó como una figura de culto en el cine tras interpretar al despiadado Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), el debut como director de Quentin Tarantino. Su interpretación en esta cinta lo catapultó como un rostro recurrente del cine noir y de acción.

A lo largo de su carrera, trabajó en otros filmes de Tarantino como Kill Bill: Vol. 2 (2004), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019). Además, participó en cintas aclamadas como Thelma & Louise, Donnie Brasco, Free Willy, Die Another Day y Sin City.

Madsen también incursionó en el mundo de los videojuegos, prestando su voz a títulos populares como Grand Theft Auto III, la saga Dishonored y Crime Boss: Rockay City.

UNA VIDA MARCADA POR EL TALENTO Y LA CONTROVERSIA

A pesar de su éxito profesional, la vida personal del actor no estuvo exenta de polémicas. En 2024, fue acusado de violencia doméstica, un hecho que lo llevó a pasar parte del fin de semana en la cárcel de Malibú/Lost Hills.

Michael Madsen deja un legado artístico que marcó a varias generaciones y una filmografía que sigue siendo referente del cine independiente estadounidense. Su talento, su voz grave inconfundible y su presencia intimidante en pantalla lo convirtieron en un actor inolvidable.