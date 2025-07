Ozzy Osbourne se despide: Fecha, hora y dónde ver su último concierto con Black Sabbath

Ozzy Osbourne, una de las leyendas más icónicas del rock, está listo para dar su último adiós a los escenarios con el evento "Back To The Beginning: Ozzy´s Final Bow". Y para que ningún fan se quede fuera de esta despedida, la agrupación anunció que el concierto será transmitido vía streaming a nivel mundial.

La presentación se realizará en el emblemático estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra, y contará con la participación de grandes nombres del rock y el metal.

Entre los artistas confirmados están Metallica, Guns N´ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Rival Sons, además de colaboraciones especiales con Andrew Watt, Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Dave Ellefson, David Draiman (Disturbed) y Fred Durst (Limp Bizkit), entre otros.

¿CÓMO VER LA TRANSMISIÓN DEL ÚLTIMO CONCIERTO DE OZZY OSBOURNE?

El espectáculo se llevará a cabo este sábado 5 de julio, y podrá verse en línea a través del sitio oficial del evento. El boleto para la transmisión cuesta 287 pesos, más cargos por servicio, y la emisión comenzará a las 8:00 a.m., hora del centro de México. Para quienes deseen revivir la experiencia, el contenido estará disponible hasta el 7 de julio.

Para los más fanáticos, también está disponible un paquete especial que incluye el boleto y una playera conmemorativa del evento por mil 19 pesos.

Este espectáculo será grabado, producido y distribuido por Mercury Studios, y marcará la primera reunión de todos los miembros originales de Black Sabbath en casi dos décadas.

BLACK SABBATH LE DICE ADIÓS A OZZY OSBOURNE

La banda, formada en los años 60 por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, es considerada la creadora del heavy metal, gracias a su característico sonido oscuro y pesado que rompió con el pop que dominaba la época.

La despedida de Ozzy se da tras años de lucha contra el Parkinson, enfermedad que fue diagnosticada en 2020. Pese a su estado de salud, el "Príncipe de las Tinieblas" demostró su vigencia artística al lanzar en 2022 el álbum Patient Number 9, con el que ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock.

Con Back To The Beginning, Ozzy Osbourne cierra un ciclo glorioso, dejando un legado imborrable en la historia del rock.