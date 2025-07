Una de las estrellas de Andor es una de las candidatas para ser la nueva Wonder Woman

Con el arranque del nuevo Universo DC cada vez más cerca, la atención se centra en los actores que darán vida a los icónicos superhéroes en esta nueva era. Con la película Superman programada para estrenarse el próximo 11 de julio y la segunda temporada de El Pacificador llegando a Max el 22 de agosto, los rumores sobre quién interpretará a Wonder Woman han cobrado fuerza.

La legendaria amazona, Diana Prince, tendrá una nueva intérprete en esta etapa, ya que Gal Gadot dejó el papel tras el cierre del Universo Extendido de DC.

La nueva dirección creativa liderada por James Gunn busca renovar completamente a los personajes y sus historias, y eso incluye encontrar una nueva actriz para uno de los íconos más importantes de la franquicia.

ADRIA ARJONA SUENA FUERTE PARA ENCARNAR A WONDER WOMAN

Uno de los nombres que más ha resonado en los últimos días es el de Adria Arjona, actriz conocida por su participación en la serie Andor de Star Wars. Aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales, una reciente entrevista de James Gunn ha encendido las especulaciones.

Gunn, al ser consultado por Extra, respondió con naturalidad sobre su relación con Arjona: "Sigo a Adria en Instagram, pero todos empezaron: ´Si la siguió, significa que es la nueva Wonder Woman´. Sería una gran Wonder Woman, por cierto". El director y guionista recordó que trabajaron juntos hace siete años en la película The Belko Experiment, y que mantienen una buena amistad desde entonces.

Aunque Gunn aclaró que el seguimiento en redes sociales no implica un anuncio, su comentario positivo sobre las capacidades de Arjona ha bastado para incluirla entre las principales opciones para dar vida a la princesa de Temiscira.

UN FUTURO BRILLANTE PARA LA AMAZONA EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN

Más allá de su próxima película, Wonder Woman también será parte de una serie para HBO Max centrada en Temiscira, la isla natal de las amazonas. Este nuevo enfoque permitirá explorar más a fondo el origen y la cultura de este mítico lugar, ofreciendo nuevas oportunidades narrativas para el personaje y su universo.

Mientras los fanáticos esperan confirmaciones oficiales, el nombre de Adria Arjona continúa ganando fuerza entre quienes sueñan con una Wonder Woman renovada, poderosa y con una historia fresca por contar.