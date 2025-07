¿Chespirito no murió el día que dijeron? Esta es la impactante teoría de Carlos Villagrán

A más de una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito, una antigua declaración de Carlos Villagrán, el eterno Quico, ha vuelto a tomar fuerza entre los fanáticos del legendario comediante mexicano, especialmente tras el estreno de la serie Sin querer queriendo.

De acuerdo con la versión oficial, Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en Cancún, Quintana Roo. Al día siguiente se le rindió un multitudinario homenaje en el Estadio Azteca, evento que convocó a miles de seguidores y en el que destacaron figuras como El Chapulín Colorado y El Chavo del 8, cuyos trajes y elementos icónicos estuvieron por todos lados.

¿CUÁL ES LA TEORÍA QUE COMPARTIÓ CARLOS VILLAGRÁN SOBRE LA MUERTE DE CHESPIRITO?

Villagrán compartió hace algunos años en el programa La Divina Noche de Dante Gebel, en la que sugiere que la fecha oficial del fallecimiento de Chespirito podría no haber sido la verdadera.

Para Villagrán, algo no le cuadró desde el principio. En su relato, narró que se enteró de la noticia de forma abrupta mientras estaba de compras en un outlet en San Marcos, Texas.

Al regresar al hotel, tras recibir la llamada de un periodista que creyó que ya sabía del fallecimiento, su reacción fue inmediata: tomó sus cosas y regresó lo más pronto posible a México. Llegó justo cuando se realizaba la misa en las instalaciones de Televisa San Ángel.

"Me apartaron un lugar adelante (...) me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda fue de ´aguántamelo´", dijo Villagrán durante la entrevista. La rapidez del homenaje en el Estadio Azteca también le pareció sospechosa: "¿A qué hora hicieron miles de trajes del Chapulín y el Chavo?".

Lo más inquietante para él, sin embargo, fue un detalle del velorio: "No había nadie en el cajón". Esta observación alimentó aún más su sospecha de que la noticia pudo haberse retrasado para no afectar la imagen pública ni los planes de despedida del comediante.

"Yo pienso que no lo dijeron antes para poder preparar todo y que no se les cayera el programa", sugirió, aunque aclaró que no tenía pruebas concretas y solo se trataba de una percepción personal.

Villagrán concluyó con una reflexión melancólica sobre los últimos años de su excompañero: "Pasó muchos años en silla de ruedas". Aunque las relaciones entre ambos fueron distantes durante décadas, la muerte de Chespirito sigue provocando en Villagrán más preguntas que respuestas.

Hoy, esa teoría vuelve a circular en redes y foros de fans, reviviendo una de las controversias más misteriosas alrededor del ídolo de la comedia latinoamericana.