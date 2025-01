Michael Jackson en el Super Bowl XXVII: El show de medio tiempo que rompió récords

El rey del pop marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento deportivo, dejando un legado que sigue en la memoria popular

Por: Marcela Islas

El 31 de enero de 1993, el Super Bowl XXVII se convirtió en un evento inolvidable, no solo por la contundente victoria de los Dallas Cowboys sobre los Buffalo Bills con un marcador de 52 a 17, sino también por el espectacular show de medio tiempo protagonizado por el Rey del Pop, Michael Jackson.

SUPERBOWL: DEL DECLIVE A LA CIMA

A nivel musical, el Super Bowl XXVII marcó un antes y un después. En años anteriores, el espectáculo del medio tiempo había estado dominado por bandas de marcha y músicos de jazz, formatos que con el tiempo comenzaron a perder atractivo para la audiencia.

La situación alcanzó su punto crítico en 1992, cuando un episodio especial de la serie "In Living Color" robó la atención televisiva durante el descanso del Super Bowl. Consciente de la necesidad de reinventarse, la NFL decidió apostar por un gran nombre para recuperar a la audiencia, y Michael Jackson fue su elección.

Convencer al talentoso artista no fue tarea fácil; pero tras tres intentos, Michael Jackson finalmente aceptó, lo que marcó un precedente definitivo en la historia del entretenimiento deportivo.

BUFFALO BILLS: 31 AÑOS SIN JUGAR EN EL SUPERBOWL

En el ámbito deportivo, este Super Bowl marcó la tercera victoria del Trofeo Lombardi para los Cowboys y la tercera derrota consecutiva de los Bills en la final de la NFL. El equipo de Buffalo ya había caído ante los New York Giants y los Washington Commanders en las dos ediciones previas.

La mala racha continuó incluso un año después, con una nueva derrota ante los Cowboys en el Super Bowl XXVIII, convirtiendo a los Bills en el único equipo en la historia de la liga en perder cuatro Super Bowls consecutivos. Desde esa derrota, este equipo no ha logrado llegar a la final de la NFL.

MICHAEL JACKSON HACE HISTORIA EN EL SUPERBOWL

La presentación de Michael Jackson en el Rose Bowl de Pasadena, California, fue un fenómeno sin precedentes. Durante poco más de 12 minutos, Jackson mantuvo a millones de espectadores pegados a sus pantallas, comenzando con "Jam" y siguiendo con éxitos icónicos como "Billie Jean" y "Black or White".

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando un coro infantil lo acompañó para interpretar "We Are the World", cerrando con un mensaje de esperanza y unidad a través de "Heal the World".

El impacto de esta actuación fue monumental. La audiencia del medio tiempo superó, por primera vez en la historia, a la del partido, alcanzando 133.4 millones de espectadores. Este evento no solo salvó a la NFL de su caída en audiencia, sino que estableció un estándar para futuros espectáculos.

EL LEGADO DE MICHAEL JACKSON EN EL SUPER BOWL

La actuación de Jackson marcó un parteaguas en la forma en que se concibe el entretenimiento deportivo. Desde entonces, el medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los espacios más codiciados y rentables para artistas y marcas.

Gracias al impacto de Michael Jackson, estrellas de la talla de U2, Madonna, Paul McCartney, The Rolling Stones, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, entre otros, han protagonizado este espectáculo, consolidando al Super Bowl como uno de los eventos culturales y deportivos más importantes del mundo.

La presentación de Michael Jackson en 1993 no solo redefinió el medio tiempo, sino que también demostró el poder del entretenimiento como una herramienta para unir a las personas y marcar historia.

El espectáculo de medio tiempo de Michael Jackson que dejó un legado en la historia de la NFL sigue siendo un referente, pues artistas como Beyoncé y Usher en el último show del Superbowl han hecho homenaje al ícono del pop.