Michael J. Fox cae del escenario

Michel J. Fox, quien es recordado por su protagónico en la saga "Volver al futuro" y que ha sido diagnosticado con Parkinson y en un evento fue expuesto el deterioro que este padecimiento ha ocasionado.

La situación causó gran preocupación entre los asistentes que estuvieron en la Fan Expo, cuando subió al escenario y al hacer reverencia al actor Christopher Lloyd, quien interpretó a Dr. Brown, perdió equilibrio y cayó, lo bueno que había un sillón y cayó sobre éste.

Esta no es la primera vez que el actor de "Volver al futuro" preocupa a sus seguidores, ya que anteriormente había sido entrevistado en un programa de televisión y ahí confesó que en 1991 le habían diagnosticado Parkinson y que dudaba que pudiera llegar a los 80 años de edad.

"No importa cuánto tiempo me siente aquí y te cuente cómo lo he aceptado filosóficamente y asumido todo, el Parkinson aún me está dando fuerte", comentó en la entrevista.

Apenas tenía 29 años de edad Michel J. Fox cuando le diagnosticaron el padecimiento, edad en la que se encontraba en la cúspide como actor, en primera instancia ocultó esta enfermedad, después hizo una fundación con la esperanza de encontrar cura.

Por ahora se sabe que no tiene cura, pero hay tratamientos y terapias que ayudan retardar y controlar los síntomas, para quienes lo padecen tengan una mejor calidad de vida.