Mhoni Vidente hace una predicción de Julión Álvarez que dejó impactado a México

Mhoni Vidente, famosa por sus pronósticos y visiones mediante el tarot, asombró a sus seguidores con una nueva advertencia dirigida al cantante Julión Álvarez. La pitonisa cubana hizo evidente que el cantante de música regional de México podría correr un serio riesgo en su próximo recorrido. En su declaración, planteó que el artista podría ser blanco de un ataque debido a la libertad de desplazamiento que actualmente posee para recorrer México y Estados Unidos.

¿QUÉ DIJO MHONI SOBRE EL CANTANTE?

Mediante un video difundido en YouTube, Mhoni Vidente mostró una perspectiva perturbadora vinculada a Julión Álvarez. De acuerdo con la astróloga, el cantante posee lo que ella describió como "una cruz muy fea", lo que, según sus interpretaciones, podría desencadenar una catástrofe. Parece que Julión se encuentra en una situación de vulnerabilidad, especialmente durante su próxima gira en la que visitará varias ciudades del norte de México y Estados Unidos.

Mhoni, famosa por sus pronósticos, indicó que, gracias a la libertad de Julión para desplazarse sin restricciones en ambos países, está expuesto a individuos que podrían buscarle el mal. "Julión ya comenzará su gira", ya le comunicó Donald Trump: "Bienvenido", pero existen muchas personas que no lo prefieren. "Se va a producir una tragedia, es necesario protegerse", indicó la tarotista, indicando que el atentado podría suceder en Monterrey o Texas, sitios que el cantante visita en sus actuaciones.

LA RECOMENDACIÓN DEL PROFETA PARA JULIÓN ÁLVAREZ.

Después de manifestar su inquietud, Mhoni Vidente brindó a Julión Álvarez una sugerencia para su protección. La vidente recomendó que el músico emplee símbolos de fe como la medalla de la Virgen de Guadalupe y el escapulario del Arcángel Miguel, además de rezar para obtener protección.

"Póntela, rézale mucho porque hay gente muy mala que no te quiere ver bien, ni feliz".

OTRAS PREDICCIONES SIMILARES

No es la primera ocasión en que Mhoni Vidente realiza una predicción vinculada a Julión Álvarez. En 2017, también propuso que el artista podría ser víctima de un ataque, e incluso mencionó la posibilidad de que fuera apresado. No obstante, hasta el momento, Julión Álvarez no ha emitido una declaración pública acerca de estas proyecciones.