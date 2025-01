Mel Gibson confirma secuela de "La Pasión de Cristo"; ¿de qué tratará?

Tras dos décadas de espera, la secuela de "La Pasión de Cristo" finalmente está tomando forma bajo el título "The Resurrection of the Christ". Mel Gibson, director de la exitosa película de 2004, confirmó en una entrevista reciente en el podcast de Joe Rogan que el rodaje comenzará el próximo año.

Mel Gibson describió el proyecto como "muy ambicioso" y detalló que abarcará desde la resurrección de Jesús hasta la muerte del último apóstol. El cineasta destacó que el enfoque estará en la fe inquebrantable de los personajes. "Todos esos hombres prefirieron morir antes que negar sus creencias, y nadie muere por una mentira", señaló.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SECUELA DE LA PASIÓN DE CRISTO?

El guion de la secuela tomó siete años en desarrollarse, un trabajo conjunto de Gibson, su hermano y el guionista Randall Wallace, conocido por "Corazón Valiente". El director anticipó que la trama será un "viaje psicodélico", con elementos visuales y narrativos que llevarán a los espectadores a dimensiones sobrenaturales como el infierno y el Sheol.

"Para contar esta historia adecuadamente, tienes que ir a otro reino. Necesitas ir al infierno. Será un reto, pero estoy dispuesto a intentarlo", afirmó Gibson. Además, adelantó que la narrativa incluirá eventos del pasado, presente y futuro, con un carácter casi de ciencia ficción.

¿JIM CAVIEZEL VOLVERÁ A INTERPRETAR A JESÚS?

Una de las noticias más celebradas por el público es la confirmación del regreso de Jim Caviezel en el papel de Jesús. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, se utilizará tecnología CGI para rejuvenecer al actor, ya que la historia comienza tres días después de la crucifixión.

Caviezel calificó el guion como "trascendental" y mencionó que la magnitud del proyecto podría requerir dividir la película en dos partes. "Mel me mostró escenas y terminé llorando en el piso", confesó el actor.

¿DÓNDE SE FILMÓ LA PASIÓN DE CRISTO 2?

En septiembre de 2024, Gibson visitó Malta como parte de la búsqueda de locaciones, aunque también se consideran Israel y Marruecos. La película original recaudó más de 612 millones de dólares con un presupuesto de 30 millones, marcando un hito en la industria.

La secuela promete explorar nuevas esferas filosóficas y espirituales, consolidándose como uno de los proyectos cinematográficos más esperados de los últimos años.