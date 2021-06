M´Balia presume a su novia sin importarle las críticas

Alex y la cantante se habían dejado de ver en público, por lo que muchos especularon que ya no seguían juntas, pero el pasado 24 de junio reaparecieron en la alfombra negra del espectáculo Sie7e, donde se vieron muy enamoradas y presumieron lo felices que son juntas.

M´Balia comentó que se siente libre para amar sin etiquetas, pues, aseguró, está siendo totalmente ella y disfruta la vida y el amor como se debe.

Aseguró que no se desgasta ante las críticas que recibe por andar con una mujer. Pues afirma que vive de manera diferente y le gusta contribuir para que se respire amor, que es lo que necesitan los seres humanos.

"Se me resbala al mil por ciento que me juzguen por amar a una mujer. Yo soy una endorfina con pies y siempre estoy enfocada en vivir mi vida, en lo que edifica, en lo que nutre y en lo que me hace crecer, para eso ocupo todos los minutos de mi vida lo mejor posible y no me alcanza para nada tóxico".

La hermana de Kalimba aseguró que la vida es para vivirla y disfrutarla y recalcó que eso es lo que ella hace en este momento.

Como se recordará, hace unos días la cantante y excompañera Marichal, Lidia Ávila, fue juzgada en redes por criticar a M´Balia y su relación lésbica.

Lidia Ávila inmediatamente desmintió la noticia. "Nunca he aclarado y hablado de notas que son mentira, me conoces y si hablan de mi esposo, de mi familia prefiero guardar silencio porque nosotros sabemos lo que somos, pero en esta ocasión si quiero ser muy clara porque me están poniendo una etiqueta de algo que no soy y que ofende a otras personas y más hoy que estamos en el mes del orgullo", aseveró Ávila.