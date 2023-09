Martha Higareda se compromete en matrimonio con Lewis Howes

La actriz mexicana Martha Higareda aceptó la propuesta de matrimonio de su novio Lewis Howes, quien hizo la emocionante solicitud en un escenario en Ohio, Estados Unidos, en medio de una ovación de cientos de seguidores y amigos.

Este inolvidable momento de compromiso se compartió en las redes sociales a través de un vídeo publicado por Lewis Howes, quien ahora es el prometido de Higareda. En Instagram, el vídeo ha acumulado más de 300 mil reacciones.

El también empresario compartió el vídeo que captura el instante en que se arrodilla ante la actriz de "No manches Frida", en medio de vítores y aplausos de la audiencia presente.

En las imágenes, se observa a Howes preguntar a Higareda si acepta unirse en matrimonio con él, a lo que la mexicana responde afirmativamente, mientras que el escenario se envuelve en humo.

De igual forma, reveló que el anillo, excepcional en su categoría y de nivel "internacional", fue diseñado por la talentosa creadora Chau Lui, a quien expresó su gratitud etiquetándola en la publicación de Instagram.

La famosa pareja había sostenido una relación durante más de doce meses. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en el escenario, justo después de que Lewis Holmes concluyera una conferencia, una actividad a la que se dedica tras haber publicado sus libros "The School of Greatness" y "The Mask of Masculinity".





¿Quién es Lewis Howes?

Es empresario estadounidense es originario de Ohio, precisamente el lugar donde se comprometió con Martha Higareda. Actualmente, tiene 40 años de edad.

En su juventud, fue un apasionado del deporte y llegó a jugar de forma profesional en la Arena Football League, ya que su sueño era convertirse en jugador de la NFL.

Sin embargo, una lesión le impidió cumplir ese sueño. Además del fútbol americano, también practicó el balonmano.

Años después, comenzó a incursionar en el mundo de los negocios y el marketing, buscando formas de generar ingresos. Logró esto a través de Internet y las redes sociales.

Sin dejar de lado su pasión por el deporte, decidió fundar empresas relacionadas con este tema, lo que dio origen a SportsNetworker, una consultora de marketing deportivo en redes sociales.

Además de ser empresario, Howes también se convirtió en escritor y coach motivacional. Sus libros, como "The School of Greatness" y "The Mask of Masculinity," se han convertido en bestsellers en Estados Unidos.

Howes imparte conferencias con el objetivo de motivar a todas aquellas personas que, como él, se sintieron estancadas en algún momento de sus vidas, transmitiendo así su mentalidad positiva.