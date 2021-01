Martha Higareda pensó que el "Canelo" Álvarez era narcotraficante

Al encontrarse, "El Canelo", le pidió tomarse una fotografía y compartieron el mismo avión, el boxeador iba muy contento.

"Estaba apunto de tomar un avión y se me acercó un chavo pelirrojo, iba con un grupo de personas con sudaderas de marca, me preguntó. ¿Eres Martha Higareda?. Si claro si soy, y se tomó una foto con él.

"Compré un libro y junto venía uno de tarot, al subirme al avión, al lado de mi, venía el pelirrojo y se emocionó muchísimo al verme, abrí las cartas del tarot, y me dijo léeme las cartas, y al leerlas le digo te vas a pelear con alguien, me dijo ¿voy a ganar?, le digo sí aquí dice que vas a ganar y me pregunta, ¿no sabes quien soy verdad? , me dijo soy el "Canelo", me invitó a su pelea y todo estuvo súper", reveló la actriz. Desde esa anécdota, son muy buenos amigos.