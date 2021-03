Maribel Guardia y Rafael Inclán vivieron apasionado romance

El actor no quiso entrar en detalles sobre el romance , por respeto a su esposa y al esposo de la escultural actriz costarricense.

"Ella tiene una pareja, por eso hay respeto. "Así que respeto su relación en su sistema y su estilo, que bueno, cada uno caminemos, estoy recién casado, entonces yo creo que también es un respeto para mi pareja", dijo el actor.

Entre risas, el actor dijo que no sabe qué le vio Maribel, pues dijo que "era feo". "Y es más, no sólo ella, he sido muy afortunado en la vida. Estoy en medio, ni feo ni guapo, pero sí muy afortunado", compartió .

La famosa actriz tuvo un tórrido romance con el fallecido compositor y cantante Joan Sebastian, padre de su hijo Julián Figueroa. Sin embargo, la relación con Rafael Inclán se dio antes de que conociera al "Poeta del Pueblo".

Maribel Guardia y Rafael Inclán compartieron créditos en películas de ficheras en la década de los 80, entre ellas "Macho que ladra no muerte", "De todas... ¡todas!", "Un hombre violento" y "A garrote limpio"; además de telenovelas entre las que destaca "Amigas y Rivales".