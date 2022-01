Maribel Guardia revela que preparará su testamento

La actriz mencionó que contagiarse de Covid dos veces la hizo a pensar en lo frágil que es la vida, por lo que trabajará en su testamento

Por: Fernanda Esparza

Hace unos días, la actriz Maribel Guardia informó que se había contagiado de Covid-19 por segunda ocasión; afortunadamente pudo recuperarse, pero destacó que esta situación la hizo pensar en lo frágil que es la vida por lo que está considerando hacer su testamento.

Durante una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, la famosa reveló que preparar su testamento es uno de los propósitos que tiene para este año. Además, destacó que ha retrasado hacer la repartición de su herencia ya que ese tema pone sensible a su hijo Julián.

“Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice ‘no, si no te vas a morir’, pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice ‘no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir’, se preocupa mucho y le dijo ‘claro que sí me voy a morir y tú también', entonces vamos a poner las cosas en orden”, dijo.

Tras recuperarse, Guardia regresó a las actividades que había suspendido, pues volvió a la obra del Tenorio Cómico, en la que da vida a María Inés, además presumió en redes sociales que ya retomó sus rutinas de ejercicios.