María Levy enciende las redes sociales

No es la primera vez que la nieta de Talina Fernández publica imágenes de "como Dios las trajo al mundo" y en su cuenta de Instagram hizo una publicación de esta naturaleza con un mensaje, aceptando que tuvo complejo e inseguridad en su persona.

"Nunca hablo sobre mí, pero hoy si y voy al chile, llevo rato queriendo publicar este post, me daba pavor, no me atrevía, pero hoy me siento fuerte y por ello les compartiré un poco de este proceso", escribió la modelo.