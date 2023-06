¡Mañana llega Julio! ... cargado de memes

Se está volviendo toda una tradición el usar memes sobre el mes de julio, haciendo uso de la imagen del cantante español Julio Iglesias; las redes sociales se llenan de imágenes chuscas relacionando al cantante con cualquier situación o momentos de la vida cotidiana.

Algunas imágenes causan risa, otras pueden llegar a molestar a quien las mira, pero todas las imágenes buscan "ridiculizar" el mes de julio y arrancar un momento de risa a los internautas.

QUÉ OPINA JULIO IGLESIAS DE SUS MEMES

En el año 2015, la revista Hola de España le realizó una entrevista a Julio Iglesias y entre las preguntas que se le hicieron al cantante español no podía faltar la relacionada sobre los memes que utilizan con su nombre e imagen.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", respondió el español.

El intérprete de "Lo mejor de tu vida" declaró que sus allegados le hacen llegar uno que otro meme y que lo divierten mucho.

"No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", afirmó.

Julio Iglesias, cantante de habla hispana que ha vendido más de 300 millones de copias, alcanzó la fama con sus baladas románticas "Nathalie", "Ni te tengo, ni te olvido", "Lo mejor de tu vida" y "Mal acostumbrado", entre otros.

A continuación, una serie de memes que circulan en las redes sociales.