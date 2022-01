Mamá de Ocaña asegura que se manifiesta exigiendo justicia

Ana Lucía externó lo difícil que ha sido enfrentar la muerte del famoso y mencionó que tanto a ella como a su esposo les arrebataron a su hijo, por lo que todos los días le pide que regrese por ella.

"Es un sueño del que quisiera despertar, y quisiera que volviera a nacer, volverlo a criar y que llegara a sus 22 años. Pero sé que eso no va a volver a pasar hasta que yo lo alcance, en la vida eterna. Y como le digo: ´si me necesitas, ven por mí hijito´, a lo mejor suena egoísta porque tengo otras dos hijas que me pueden necesitar, pero ellas ya hicieron su vida, y él era mi niño chiquito, siento que nos necesita".

Entre lágrimas, declaró que el espíritu de Octavio se ha manifestado con su familia y amigos pidiendo justicia.

"Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió un clóset, le tiró los papeles, como enojado, a mi yerno le abrió la puerta. Les dio miedo, pero como les decimos ´no tengan miedo, miedo los vivos´, él está enojado y está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron, porque lo mataron. Él no está tranquilo", destacó.

Además, destacó que el artista está con ellos, pues durante una comida que hicieron en su honor, vieron cómo se reventaban algunos globos que colocaron en el lugar.

"En casa de una amiga, donde siempre nos quedábamos, dicen que unos globos que estaban en el segundo piso, empezaron a bajar y se pusieron afuera de la puerta del cuarto donde nos quedábamos, entonces mi hijo anuncia que él no se ha ido por completo y está molesto", añadió.