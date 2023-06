"Malcolm el de en Medio" regresa; Bryan Cranston lo confirma

Malcolm el de en Medio (Malcolm in the Middle, 2000), una de las series más queridas en México y que marcó y divirtió a toda una generación de chicos y grandes, por la originalidad de su trama, así como por la calidad del reparto, está próxima a ver de nuevo la luz.

Bryan Cranston, quien interpretara a "Hal", esposo de "Lois" y padre del clan, dio a conocer la noticia luego de una entrevista para el programa Watch What Happens, conducido por Andy Cohen.

El protagonista de la inolvidable Breaking Bad indicó que todo está en marcha, y que y están trabajando con el guion de la serie.

Indicó que está próximo a realizar una reunión, una película o programa, y que se está trabajando con los conceptos de la historia.

Dentro de la misma entrevista, Bryan señaló que sus días en la farándula están contados, pues tiene planeado retirase, por lo que la reunión sería el último trabajo que haría.

LOS FANS DE MALCOLM EL DE EN MEDIO REACCIONAN

La noticia cayó en gracia entre los fanáticos de la divertida serie de los años 2000, ya que Frankie Muniz, que de niño encarnó al personaje central, se refirió a un proyecto que está llevando a cabo.

FRANKIE MUNIZ, COMPLACIDO CON EL REGRESO

Durante una entrevista con Fox News, Muniz se refirió a lo que sabe en torno al regreso de "Malcolm", y sus seguidores reaccionaron felices.

También reconoció que Bryan Cranston, productor y director de la aclamada serie, trabaja en el guion de lo que será una nueva fase del programa.

"Hicimos siete temporadas, 151 episodios. No llegué a ver la serie cuando se emitía, pero lo he hecho ahora con mi mujer. Vimos los 151 capítulos. Me di cuenta, ´Wow, eso es lo que estábamos haciendo´... Puedo separar el hecho de haber participado en ella de verla como un fan. Me encantaría saber qué está haciendo la familia ahora", comentó Frankie Muniz.

Con ello, Frankie confirmó que "Hal" está de acuerdo con la continuación de la serie: "Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que está capitaneando la escritura del guion y poniendo todo en marcha. Así que, podría haber algo".

¿ESTARÁN LOS ACTORES ORIGINALES?

Respecto a si los actores originales que encarnaron a los personajes volverían, Muniz dijo que él al 100 por ciento; en cuanto a si Bryan participaría, dijo que también; sin embargo, faltan los demás por confirmar.

El elenco de Malcolm el de en Medio estuvo integrado por: Jane Kaczmarek ("Lois"), Christopher Masterson ("Francis"), Justin Berfield ("Reese") y Erik Per Sullivan ("Dewey").

Y aunque la participación de los actores no se ha confirmado, ni cadena de televisión o plataforma de streaming que eche a andar el proyecto, se tendría que esperar para ver el regreso de la familia más divertida del 2000.