Lyn May sufre fuerte caída en rutina de baile, esto le pasó

La actriz y vedette, Lyn May, sufrió una impactante caída mientras realizaba una compleja rutina de baile, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores debido a la aparatosa naturaleza de las imágenes, que rápidamente se volvieron virales.

El incidente se difundió a través de un video en TikTok, mostrando el momento preciso en el que la estrella del cine de ficheras tuvo una fuerte caída que le provocó un golpe en la nuca. Después del accidente, sus colaboradores intentaron ayudarla de manera casi inmediata.

En las imágenes compartidas en las redes sociales, se puede observar a Lyn May, una de las figuras más destacadas en nuestro país, realizando una rutina de baile junto a dos hombres. Sin embargo, la situación se complicó cuando uno de los hombres intentó cargarla y, al no poder hacerlo con éxito, esto provocó una aparatosa caída.

Después de que el video se hiciera viral, el programa de espectáculos "De Primera Mano" entrevistó a Lyn May para obtener información sobre su estado de salud tras el impactante incidente.





Esto dijo ella

La estrella del Cine de Ficheras compartió detalles sobre lo que ocurrió en su reciente video y no se reservó nada durante la entrevista.

Lyn May, sin reservas, afirmó que su estado de salud está en buen estado y señaló a su compañero de baile como responsable de lo ocurrido. A pesar de lo impresionante de su caída, enfatizó que no sufrió ninguna lesión que le impida continuar con sus actividades como actriz y bailarina.

"Estoy muy bien. Me soltó (su pareja), no me levantó. Ya sabes que hay gente que no tiene cerebro, y este tipo es uno de ellos, pero estoy bien, no me pasó nada", compartió.

La vedette confirmó que el accidente ocurrió durante la grabación de una película y que, como medida precautoria, fue llevada de inmediato para realizarse algunos estudios médicos. De esta manera, tranquilizó a todos al detallar que su estado de salud se encuentra en muy buenas condiciones.