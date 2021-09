Lyn May revela que tendrá gemelos y hoy celebrará su baby shower

Mencionó que ha trabajado incluso cuando esperaba a sus otros hijos, pero que en esta ocasión tomó la decisión de enfocarse en el canto durante su participación en ‘Quiero Cantar’ del programa ‘Venga la Alegría’, para “descansar un poco del baile” durante su embarazo.

Además, destacó que no se le nota su embarazo ya que los bebés le crecen en otra parte del cuerpo. "Es que sabes que pasa, se me van a mí los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo”.

La famosa de 65 años reveló que hoy festejará su baby shower; hay que recordar que la cantante impuso una condición para los invitados. “Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, son puros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no entran al baby shower", señaló en el programa ‘Suelta la Sopa’.