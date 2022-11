Luto para el cine de terror: muere el "Michael Myers" original

La estrella, que protagonizó la cinta al lado de Jamie Lee Curtis, encarnó al asesino de la máscara blanca y cuchillo en mano tanto en la primera cinta, como en la saga, realzada en 1981; respecto a la causa de su muerte, se indicó que es desconocida.

Wiburn, quien también trabajó como doble, actuó para John Carpenter en la escena en que el Dr. Loomis disparó en seis ocasiones y éste se desploma por un balcón.

Sin embargo, Halloween no fue el único trabajo de Wiburn, sino que se desempeñó como doble en Hollywood, en películas como Tron, Colors, The Night Stalker y Glory, por citar algunas.

Una de las últimas apariciones de James fue en la convención de fans "For the Love of Horror" de Monopoly Events.

Al conocerse la noticia de su muerte, a través de Twitter, la empresa publicó: "Estamos extremadamente tristes de saber del fallecimiento de James Winburn, quien se unió a nosotros para @ftlohorror el mes pasado".

Agregó, además, lo grandioso que fue trabajar con él y que compartiera algunas anécdotas increíbles durante ese fin de semana.

"Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y fans...", indicó Monopoly Events.