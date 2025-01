¡Luto en el rock! Muere la cantante británica Marianne Faithtull, quien colaboró con Metallica en "The memory remains"

La artista deja este plano existencial a los 78 años de edad; Mick Jagger lamentó su deceso con emotivo mensaje y una serie de fotografías

Por: Edel Osuna

La escena del rock nuevamente está de luto, pues se reportó el fallecimiento de la cantante y actriz británica Marianne Faithfull a los 78 años de edad.

Su deceso se registró la tarde de este jueves 30 de enero de 2025 y visitó de negro no nada más a la música, sino a toda la generación de los 60.

De acuerdo con la información, se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, trascendió que uno de los primeros en lamentar su partida fue el frontman de la banda de rock británica The Rolling Stone.

A través de sus redes, Mick Jagger, con quien Marinanne Faithfull sostuvo un romance en su juventud escribió:

"Estoy tan triste de enterarme de la muerte de Marianne Faithfull. Ella fue parte de mi vida durante tanto tiempo. Fue una amiga maravillosa, una cantante hermosa y una gran actriz. Ella siempre será recordada", escribió.

El post lo acompañó con una serie de fotos, una de ellos de 1967, cuando estaban saliendo.

Marianne Faithfull dejó un legado musical que influenció a la siguiente ola de rockeros, en la música en general y en la cultura popular.

De los más reconocidos éxitos de la artista está As Tears Go By, el cual fue escrito por Mick Jagger y Keith Richards, de The Rolling Stones.

La carrera de Marianne Faithfull abarcó 60 años, la cual se distinguía por su inconfundible voz, así como por su capacidad para reinventarse continuamente, al colaborar con con artistas de distintos géneros y de diferentes generaciones.

Una de las más recordadas fue con la banda Metallica, The memory remains, que la colocó en la mira de los metaleros de los 90.

Descanse en paz, Marianne Faithfull.