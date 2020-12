Lupita Jones, haciendo de la belleza un infierno

La situación se propició luego de que Aragón acusara a la Miss Universo 1991 de no apoyarla económicamente cuando fue participante del concurso Mexicana Universal , que Jones lidera, así como destituirla como reina sin previo aviso.

Reveló que para el certamen de Miss Universo 2019, ella tuvo que costear todos los gastos generados, desde viaje, transporte, alimentos entre otros, pues fue abandonada a su suerte por Lupita Jones.

En respuesta, la también actriz publicó un video frente a las concursantes actuales del certamen en el que se refirió de forma despectiva hacia Aragón y otras reinas de belleza que ha preparado. Hoy hizo una disculpa pública.

"Para mí es muy importante reconocer cuando te equivocas, me deje llevar por un momento de ira, de molestia porque lo que estaba escuchando me parecía completamente falto de verdad. Lo que más me molestó es que se insinuara que yo era una ratera", dijo Lupita Jones en entrevista con EL UNIVERSAL.

Tras su disculpa, que también dedicó a las participantes actuales por hacerlas parte, Jones asegura que está dispuesta a aclarar la situación personalmente con la modelo tapatía.

"No se ha dado un acercamiento, creo que sería muy positivo que sucediera, pero hasta el momento no ha pasado, la verdad es que yo sigo adelante con la producción de Mexicana Universal, tengo 31 chicas de las cuales soy responsable y tengo que velar para que su participación en el evento la sigan disfrutando".

No es la primera vez que la empresaria es blanco de acusaciones; en 2017 la modelo Denisse Franco la responsabilizó por no lograr calificar a Miss Universo y para el siguiente año fue juzgada por responder con comentarios ofensivos a quienes criticaron a su candidata de entonces, Andrea Toscano. Ante esto, Jones asegura que prefirió alejarse de las redes sociales.

"Tengo mi conciencia tranquila de que trato de hacer lo que está en mis manos para favorecer el desarrollo de las jóvenes mexicanas generando una plataforma que les da una ventana de expresión", afirmó.

El próximo 29 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición del concurso Mexicana Universal (antes conocido como Nuestra Belleza México). Será la primera vez que se transmita por la cadena de televisión Imagen, luego de que en marzo de este año anunciara su retiro de TV Azteca. Jones afirmó que aunque no ha firmado contrato para hacer más ediciones en el nuevo canal, la idea es colaborar por lo menos este y el próximo año

https://www.facebook.com/watch/?v=191617362443517

