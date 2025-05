Lupita D´Alessio conmociona a sus fans con emotivo mensaje: ¿se retira de la música en 2025?

Luego de atravesar una delicada crisis de salud que la llevó al hospital en marzo pasado, Lupita D´Alessio reapareció con fuerza y emoción durante el multitudinario concierto que ofreció en el Zócalo capitalino.

Sin embargo, pocos días después, la intérprete volvió a sacudir a sus seguidores con un poderoso y emotivo mensaje en redes sociales que podría marcar el inicio de su despedida definitiva de los escenarios.

LUPITA D´ALESSIO CONMOCIONA A SUS FANS CON EMOTIVO MENSAJE

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lupita D´Alessio compartió un video en el que, visiblemente conmovida, rompió el silencio sobre su estado de salud, los rumores que han circulado desde su hospitalización y su sentir emocional tras semanas difíciles.

"He estado pasando muy duros momentos, han sido momentos de tristeza y desilusión, he sido el blanco perfecto para mucha gente. Desde que salí del hospital, todos hablan mentiras, calumnias e inventos con historias increíbles. De verdad se necesita nacer para decir esas mentiras con ese descaro y cinismo", expresó la cantante. "Hasta ahora me callé, pero quiero decirle a toda esa gente que habla que estoy sana", agregó.

¿SE RETIRA DE LA MÚSICA EN 2025?

En la misma publicación por Instagram, la cantante colocó una que conmovió y preocupó a sus seguidores fue una que podría marcar un parteaguas en su carrera.

"Este es el último año para mí y mi música". Estas palabras han sido interpretadas como una señal clara de su inminente retiro, aunque la cantante no ofreció más detalles concretos.

"Amigos, este es el último año para mí y mi música. Ya nos estaremos viendo en cualquier parte, si me ven ahí los veo con el favor de mi Dios. Los amo y gracias por tantas muestras de amor para mí, persona de todas las generaciones, en estos 54 años ininterrumpidos en la música. Gracias y créanme, ha sido un viaje maravilloso de muchos colores, pero ustedes, el pueblo de México, me han hecho con su amor", concluyó.

¿UNA DESPEDIDA EN EL AUDITORIO NACIONAL?

Aunque hasta ahora no ha confirmado oficialmente su retiro, Lupita D´Alessio ya había mencionado en entrevistas previas su deseo de cerrar su ciclo en los escenarios con un último concierto en el Auditorio Nacional, lugar emblemático donde ha cosechado múltiples éxitos a lo largo de su carrera.

Por lo pronto, sus fanáticos se mantienen a la expectativa ante cualquier anuncio oficial, mientras celebran el legado musical de una de las voces más poderosas e influyentes del país.