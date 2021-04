Luis Miguel no quiere nada con su hija Michelle

El distanciamiento podría estar pasando por su punto más crítico, pues según declaraciones de una amiga de Michelle a una conocida revista de espectáculos " El Sol " bloqueó a su única hija mujer y no quiere saber nada de ella.

Se especula que el distanciamiento fue provocado por una expareja del cantante, Desiree Ortiz, quien le metió ideas en contra de su hija, diciéndole que solamente quería sacarle dinero para viajar y andar de fiesta.

Noticia Relacionada El cantante Morrissey furioso con Los Simpsons

PUBLICIDAD

Supuestamente el problema se acrecentó cuando Michelle le reclamó a su padre que la exhibiera como producto de un "acostón" en su serie biográfica "Luis Miguel, la serie", lo que la molestó mucho.

Sin embargo, raíz de su accidente en Aspen, Michelle decidió limar asperezas con "El Sol" y lo buscó.

"Michelle le marcó por teléfono y no le contestó; entonces le mandó mensaje pidiéndole que se vieran, que por favor la agendara, pero la sorpresa fue que Luis Miguel la leyó, ignoró, y después la bloqueó", relató la mujer.

Aunque la joven no obtuvo respuesta alguna de su padre, recurrió a su tío Alejandro Basteri, quien la dejó devastada con la respuesta. "Le dijo que ya había hablado con su hermano y que éste le dijo que para él, Michelle ya no existe, que ya no es su hija".