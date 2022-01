Lucila Mariscal dice que está en la ruina y vive de la caridad

"Doña Lencha" fue sometida a una operación debido a que sufrió una caída y tuvo una lesión en la cadera, así como su hernia umbilical, por lo que tuvo que ser atendida de emergencia, pero aseguró que eso no era todo lo que la aquejaba, sino también su mala situación económica.

Durante una entrevista para el programa "Sale el Sol", la actriz confesó que emocionalmente se siente muy mal, pues a raíz de su caída ha dejado de hacer las actividades que la mantenían ocupada, pues tras la intervención quirúrgica todo se le ha vuelto más complicado.

"La operación ha sido muy fastidiosa y dolorosa, porque cuando algo te duele y quieres pararte para moverte a otro lugar, no puedes. Lo más complicado y terrible que he vivido es no poder cocinar, porque eso me distrae mucho...o sea, es increíble, lo que es cocinar y cantar, que tampoco puedo hacerlo mucho porque hago fuerza con el estómago y al no poder hacerlo, me frustra", comentó.

Lucila aseveró que su problema de salud no es todo lo que la pone triste, sino también su mala situación económica, de la que culpa a su exmarido, Julián Gallegos, quien, aseguró, la violentaba constantemente cuando vivían juntos y no conforme con eso, la orilló a pagar sus gastos y los de su familia.

"Era un padrino completamente. Me robó, me sacó una casa en Tabasco, y luego otra ahí, atravesando el Rio Grijalva. Luego otra para su hermanita, que porque estaba muy pobre. ¿Yo qué culpa tenía? Desgraciado, drogadicto...Se drogaba y me golpeaba", aseveró.

Lucila platicó que antes de que su expareja la dejara sin dinero, iba al cajero, donde tenía una cuenta con más de 30 millones de pesos y en su bolsa siempre "andaba con los rollos de billetes".

Sumamente triste, la comediante dijo que luego de que su exesposo se llevara todos sus ahorros, tuvo que pedir ayuda a diversas fundaciones que ayudan a personas de la tercera edad y vive siempre al día.