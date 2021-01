Los mejores memes a Vicente Fernández tras aparecer con el moño apretado

Apareció en una entrevista vestido con un traje de charro y en la imagen se apreciaba que el moño de su atuendo lucía ajustado

La realidad es que el jefe de la dinastía Fernández hace mucho no aparecía en público y los primeros lectores luego se percataron del detalle, el posible aumento de peso que hace lucir más abultadas sus facciones y por ello se le atribuyó al moño el efecto de sus cachetes.

Acompañado de sus hijo y nieto Alejandro Fernández y Alejandro Fernández jr., Vicente Fernández apareció en la portada de la revista Caras y al aparecer con su tradicional atuendo de charro, pero lucir un apretado moño, los memes no se hicieron esperar.

Vicente Fernández comentó en la entrevista que le da felicidad que a sus nietos les haya gustado la música y que tengan el talento para el canto.

Los memes a los que fue objeto el cantante ranchero pronto saltaron a las redes y con ello se pudo apreciar una vez más la creatividad e ingenio de los mexicanos.

Muchas de las imágenes tienen frases como "Mi cara cuando estos celos me hacen daño, me enloquecen ...", "Cuando terminas de comer y dices que ay para la cena", "Mi cara después del recalentado", "No sean malos, aflójenle el moño a don Vicente", entre otros.