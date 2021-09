Lorenzo de Monteclaro celebra sus 82 años de vida

Poseedor de un gran carisma y talento natural que lo han convertido en el cantante norteño de mayor éxito en los últimos tiempos, una leyenda viva que sigue conservando la sencillez, humildad, transparencia y profesionalismo que lo caracterizan desde sus inicios hace más de 50 años.

"A la edad de nueve años era ayudante de albañil, luego me nacieron las inquietudes, los sueños de ser artista. Sé que es un don que Dios me dio, él me ha llevado por este camino; he vivido muchas experiencias que me han enseñado lo bonito que es vivir, me siento muy afortunado con todo lo que he recibido a lo largo de mi vida", destacó en una entrevista el artista.