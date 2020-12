Llamadas a media noche hacen a Eduardo España denunciar acoso

De acuerdo con el actor, vertidas en un programa de espectáculos, con mucha frecuencia recibe llamadas telefónicas y mensajes de personas a las que no conoce.

Explicó que su número privado lo tienen amigos y compañeros de trabajo, quienes lo han compartido.

Sin embargo, eso no le molesta, sino las llamadas telefónicas que le hacen a altas horas de la noche y por las madrugadas.

Explicó que son personas que quieren hacer intercambios de publicidad; cuando habla con ellas les pregunta cómo consiguieron su número y responde que alguien de la revista se los pasó.

“Me han pasado mil cosas, a veces me habla gente en domingo y me piden producto a cambio de una mención; les preguntó que cómo consiguieron mi número y me dicen me lo pasó alguien que trabaja en tal revista”.

Señala que no logra comprender cómo es que personas que nada tienen qué ver con la farándula tienen su número, si sólo se lo da a amigos y compañeros.

“Me piden que los agregue a Facebook y yo así de ‘¿Quién eres y por qué me escribes a las cinco de la mañana?’ y así me pasa tiro por viaje”.

Pese a todo ello dice que no cambiará de número, pues tiene demasiado tiempo con él y muchos de sus contactos ya lo tienen.

Dejó en claro que la fama no lo ha hecho presumido, pero que este tipo de procederes rayan más allá de su privacidad, y llamó a las personas a respetar su vida en días libres.