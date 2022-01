Livia Brito gana demanda contra fotógrafo Ernesto Zepeda

La jueza denegó el proceso legal interpuesto por Zepeda, ya que lo considera como "un ataque a la privacidad e intimidad de las personas".

En la audiencia se señaló que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin autorización viola el derecho de dignidad humana, y que la pretensión de la famosa y su pareja era proteger su privación.

Durante una entrevista de hace meses, el paparazzi mencionó que, con su denuncia, Brito y su novia podrían haber sido condenado con 10 a 18 años de prisión, como consecuencia al supuesto robo con violencia.

Además, Zepeda había solicitado para resarcir el daño alrededor de 300 mil pesos causados por las agresiones en su contra y la pérdida de sus herramientas de trabajo, pues tuvo que pagar cuentas médicas, los honorarios de su abogado y la renta mensual de equipo fotográfico.

Por su parte, la artista hizo publica una disculpa y admitió que su conducta no fue la indicada: "Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento (...) me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido".