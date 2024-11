Linkin Park iniciará gira en México con su nuevo vocalista

Linkin Park regresa a México para iniciar su From Zero World Tour, con una alineación renovada que incluye a la vocalista Emily Armstrong, la banda de rock alternativo busca conectar con sus seguidores de una forma renovada y emotiva.

El tour dará inicio el 31 de enero en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con continuaciones en el Estadio 3 de marzo en Guadalajara el 3 de febrero y en el Estadio Banorte de Monterrey el 5 de febrero.

La preventa de boletos estará disponible exclusivamente para los tarjetahabientes de Citibanamex y comenzará el miércoles 20 de noviembre a las 14:00 horas.

La venta general de boletos dará inicio el 21 de noviembre, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de asegurar su lugar en este esperado regreso.

El entusiasmo de los seguidores de la banda es palpable, especialmente considerando que la última vez que Linkin Park se presentó en México fue en 2015, en la Arena Ciudad de México.

Esta nueva gira no solo marca una expansión global de su música, sino que también será el escenario para el lanzamiento de su nuevo álbum "From Zero".

Este disco rinde homenaje a sus raíces y refleja el viaje emocional y musical que ha caracterizado a la banda a lo largo de los años.

"Estamos muy orgullosos de todo lo que Linkin Park ha logrado y emocionados por lo que viene", expresó la banda en un comunicado.

Después de su presentación en México, el "From Zero World Tour" llevará a la banda a escenarios icónicos alrededor del mundo, incluyendo el Estadio Wembley en Londres el 28 de junio y el Dodger Stadium en Los Ángeles el 13 de septiembre.

Con paradas en América del Norte, América Latina, Europa y Asia, esta gira promete ser una de las más ambiciosas en la historia de Linkin Park.

LA BANDA

Linkin Park es un grupo de rock estadounidense formada en 1996 en Agoura Hills, California. El grupo es conocido por su estilo único que fusiona rock, nu-metal, rap, electrónica y otros géneros.

Estuvieron entre los artistas más influyentes de principios de los 2000 y alcanzaron fama internacional con su álbum debut "Hybrid Theory" (2000), el cual se convirtió en uno de los discos más vendidos de la década.

A lo largo de los años, Linkin Park se caracterizó por su capacidad de mezclar guitarras pesadas con elementos electrónicos y voces tanto de rap como de canto melódico.

Algunos de sus éxitos más grandes incluyen canciones como "In the End", "Numb", "Crawling", "Somewhere I Belong", y "New Divide".

A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado con diferentes sonidos y géneros, adaptándose a las tendencias musicales sin perder su esencia. Su último álbum fue "One More Light" (2017), y tras la trágica muerte de Chester Bennington en el mismo año, el grupo hizo una pausa indefinida.

Linkin Park sigue siendo una de las bandas más influyentes y queridas de la historia del rock moderno, y su legado continúa con sus contribuciones a la música y su impacto cultural.