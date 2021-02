Lidera Netflix nominaciones en Golden Globes 2021

Los encargados de dar a conocer la lista completa de los nominados en la 78 ceremonia de los premios Golden Globes fueron Sarah Jessica Parker y Taraji Henson, evento que reconoce a lo mejor de las pantallas chica y grande.

Estos reconocimientos son considerados como la antesala de la temporada de premios, ya que las nominaciones y los resultados de éstos, se visualizan como los favoritos en los premios Óscar.

Netflix ha mostrado la calidad de producciones y ha ocupado numerosas nominaciones, en este caso son 42 nominaciones en 22 categorías de cine y 20 de televisión.

La entrega se llevará a cabo el próximo 28 de febrero, será una ceremonia virtual y estará conducida por los comediantes Tina Fey y Amy Poehler.

Algunas de las categorías son:

Mejor Drama

Mank"

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

The Father

Mejor Actor de drama

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey´s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Mejor Actriz en un drama

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Viola Davis (Ma Rainey´s Black Bottom)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Mejor serie limitada o película para televisión

Normal People

The Queen´s Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Mejor Drama de TV

Ozark

Ratched

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Mejor Película extranjera

Another Round

La Llorona

The Life Ahead

Minari

Two of Us

Mejor película animada

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers