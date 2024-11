Liam Payne: filtran FOTOS de los momentos del cantante antes de su fallecimiento

A más de un mes de la trágica muerte de Liam Payne en Argentina, y de todo el escándalo y polémica que se generó, se filtraron nuevas fotografías que ponen en duda algunas versiones sobre su fallecimiento.

Las imágenes, compartidas por un medio británico y viralizadas en redes sociales, corresponden a algunas cámaras de seguridad que arrojan luz sobre la conducta del cantante británico de 31 años de edad, momentos antes de su muerte.

Y es que se había dicho que el exintegrante de One Direction presentaba un comportamiento errático y violento antes de caer del balcón de su habitación del Hotel Casa Sur, en Buenos Aires.

Sin embargo, las fotos de las cámaras de seguridad muestran a un Liam Payne inconsciente mientras los trabajadores del hotel lo llevan dificultosamente por los pasillos de la hospedería.

Se cree que el artista estaba intoxicado, motivo por el que los empleados lo llevaron cargando a su habitación, en el tercer piso, proceso que las cámaras de seguridad captaron; el tiempo que lo trasladaron fue entre 11 y 15 minutos.

Con ello, el caso toma un giro y desató un debate en internet, poniendo en duda las versiones iniciales de los trabajadores del hotel, quienes decían que el comportamiento de Liam Payne había sido violento y había causado destrozos.

También sugieren que el artista habría perdido el conocimiento en el lobby; sin embargo, nadie solicitó asistencia médica, lo que podría considerarse como negligencia, además de que siembra más dudas en las investigaciones de la muerte.

