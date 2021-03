Leticia Calderón dice si trabajaría con Yadhira Carrillo

La famosa actriz mencionó que no le gusta ser hipócrita y que si hay la necesidad de trabajar juntas, sí lo haría.

"Te juro que yo toda mi vida he tratado de ser pacífica, cuando Juan me dejó, a lo mejor sí el primer mes fue así como ríspido, estaba enojada, por supuesto dolida", dijo.

Para Lety Calderón hay cosas que son difíciles de olvidar, refiriéndose a las veces en que Carrillo, habló de ella y atacó a sus hijos.

"Cuando ha dicho cosas que me han lastimado, sobre todo porque ha atacado a mis hijos, no puedo decir: ´Ay sí, mañana la pongo en la lista de Navidad´, claro que no, pero sí puedo decir que siempre la he respetado y puedo asegurar que cuando ella ha dicho que yo la he atacado o dicho algo malo sobre ella, eso es mentira, de mí hacia ella siempre ha existido un respeto", mencionó.

Añadió que la relación que Yadhira Carrillo tiene con sus 2 hijos no siempre fue buena y que incluso alguna ocasión uno de sus hijos salió corriendo al verla.

"Cuando una vez fueron a casa de su papá y estaba ella, uno de mis hijos me dijo ´Mamá, me asustó, perdóname, iba subiendo las escaleras, la vi, me asustó y corrí´".