LCDLFM2: Nicola Porcella revela que Agustín Fernández podría tener ayuda de la producción

El pasado lunes 9 de septiembre, se realizó la última prueba de lides en La Casa de los Famosos, la cual ha desatado una ola de controversia luego de que Agustín Fernández se coronara como líder de la semana por tercera vez consecutiva.

La prueba, denominada "Hamburguesas La Jefa", enfrentó a los concursantes Karime, Sian Chiong y Fernández en un desafío para construir una hamburguesa con los ingredientes dispuestos en un orden específico, usando una espátula.

POLÉMICA VICTORIA DE PRUEBA DE LÍDER

A pesar de la victoria de Fernández, las redes sociales comenzaron a inundarse con acusaciones de trampa por parte de los internautas, quienes argumentaron que el argentino habría terminado la prueba en un tiempo menor al que realmente habría requerido.

La polémica se intensificó cuando Nicola Porcella, exconcursante del reality show, rompió el silencio para expresar sus dudas sobre la integridad del proceso.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Porcella, quien es conocido por su cercanía con algunos de los participantes, afirmó que el desempeño de Fernández podría no haber sido completamente legítimo.

"Esta historia se repite con lo de Jorge, y aunque no lo crean, me gustaría que no se repita esto, porque yo sé que cuando la gente tiene a sus favoritos, el otro equipo gana el liderazgo que se sabe que es con ayuda de la producción, ganan mucho hate", expresó el actor peruano.





Porcella no solo cuestionó la validez de la victoria de Fernández, sino que también expresó su deseo de ver a su amigo y a Sian Chiong en la placa de nominación. Afirmó que su conocimiento de las habilidades de Agustín le había hecho prever que ganaría todas las pruebas de líder debido a su agilidad.

Hasta el momento, la producción del reality show no ha emitido ningún comentario oficial en respuesta a las acusaciones. Sin embargo, la controversia ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde los seguidores del programa se preguntan si se tomarán medidas para esclarecer las alegaciones de Porcella. La pregunta ahora es si la producción investigará estas afirmaciones y si tomará algún tipo de acción para asegurar la transparencia del concurso.